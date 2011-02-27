Додано: Чет 02 бер, 2023 00:32

Сергей Пр написав: greenozon Козирєв про обвал долара Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар. Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.

Такой самый, как какой? У разных товаров разная эластичность спроса и у доллара она высокая. Я так понимаю, что под "скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти" он имел в виду, что если вчера пересичному хватало зарплаты на кило картошки и доллар, а сегодня из за подорожания картошки уже нет, то он скорее купит всё то же кило картошки, а доллар покупать не станет. Таким образом спрос на доллар со стороны этого пересичного упадёт. Другой вопрос, что то же количество гривны он всё равно потратил, поэтому не очевидно, что на тот же объём не возрастёт спрос на доллар у продавца картошки или дальше по цепочке.