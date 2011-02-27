Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:26
Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
Додано: Сер 01 бер, 2023 22:51
До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
пише, що Райфазен купував 39.2
За день майже плюс 1 грн.
Додано: Сер 01 бер, 2023 23:33
greenozon
Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.
Додано: Чет 02 бер, 2023 00:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 бер, 2023 00:32
Такой самый, как какой? У разных товаров разная эластичность спроса и у доллара она высокая. Я так понимаю, что под "скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти" он имел в виду, что если вчера пересичному хватало зарплаты на кило картошки и доллар, а сегодня из за подорожания картошки уже нет, то он скорее купит всё то же кило картошки, а доллар покупать не станет. Таким образом спрос на доллар со стороны этого пересичного упадёт. Другой вопрос, что то же количество гривны он всё равно потратил, поэтому не очевидно, что на тот же объём не возрастёт спрос на доллар у продавца картошки или дальше по цепочке.
Додано: Чет 02 бер, 2023 00:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
когда-то давно, в 2008м одна моя подруга выдала "доллар по 8 сделал Ющенко чтобы [уже не помню что]"...подругу я ценил не за это, а за то, но чтобы получить то, конечно, нельзя было смеяться на этим,
а смеяться хотелось: я был умным мальчиком, недавно стал директором небольшого дружного коллектива (с), работать в котором большая честь (с), и, конечно, курс доллара понимал исходя из доступных экономических и псевдоэкономических (казная пустая, янккович вывез миллиарды на камазах - вот это вот все из тогда будущего 2014го, будиттолькодорожать etc)критериев,
однако, читая сегодня оналитиков и оглядываясь на всякие черные вторники и черные августы, понимаю что к характеризованию ситуации и прогнозированию курса логика подруги (эх, Ленка, где-ты?..) оказывается куда ближе
Додано: Чет 02 бер, 2023 01:14
по пенсиям швах
короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн
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Посмотреть можно на пенсионном портале , перерасчет був 26/02
и уже доступно в протоколах перерасчета.
Некий избиток гривни будет и думается курс придет в "норму" ,
я лично баксоту не меняю, жду возврата грн вкладов - вот на них и будем каруселить
Додано: Чет 02 бер, 2023 01:18
moveton
Да, отклонения в изменении цены возможны в зависимости от востребованности товара. Но все же инфляция и девальвация имеют прямую корреляцию между собой, а не противоположную... Например, упавшая платежеспособность кого-то как раз вынудит нести долларовую заначку в обменник.
Додано: Чет 02 бер, 2023 01:48
В этом примере, как раз противоположную. Мало того, что сам доллар не купит, так ещё и количество долларов на рынке увеличит, а покупать их некому. Прямую корреляцию имеет эмиссия денег и девальвация. А вот инфляция без эмиссии (например, потому, что энергоносители подорожали) вполне может и уменьшить спрос на иностранную валюту, а значит ревальвировать национальную.
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