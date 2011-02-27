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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 05:58

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%


грубо говоря +10лярдов в месяц - т.е. до конца года приблизительно плюс 100 лярдов (по курсу 40 это примерно 2.5 лярда зелёных)

по курсу 38.5 это выйдет немного больше зелёных

а шо ни так?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн
==========================================
Посмотреть можно на пенсионном портале , перерасчет був 26/02
и уже доступно в протоколах перерасчета.

Некий избиток гривни будет и думается курс придет в "норму" ,
я лично баксоту не меняю, жду возврата грн вкладов - вот на них и будем каруселить

Подивився батькам, то їм накидають по 15%, хоча в середньому наче більше:
Индексация выплат началась 1 марта и затронет 10,5 млн украинцев. Пенсии проиндексируют на 19,7%. https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... -na-skolko

Курсові коливання, в даному випадку падіння, зараз більше пов'язують з витрушуванням валютних заначок з аграріїв. А всілякої вільної грн з кожним місяцем все більше і більше, незважаючи на спроби підчепити їх на різних мікротермінових депозитах.
Амністія пшик 1%:
Налоговая амнистия завершилась. Украинцы вывели из тени только 8,8 млрд грн, хотя планировалось $20 млрд https://ubr.ua/finances/taxes/nalogovay ... 8-mlrd-grn

Можна далі торочити про понад 100 млрд $ в матрасах.
Діяльність клубу зараз доцільна хіба на відданості ідеї аби щось та робити.
Ой+
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