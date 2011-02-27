грубо говоря +10лярдов в месяц - т.е. до конца года приблизительно плюс 100 лярдов (по курсу 40 это примерно 2.5 лярда зелёных)
по курсу 38.5 это выйдет немного больше зелёных
а шо ни так?
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Додано: Чет 02 бер, 2023 05:58
Додано: Чет 02 бер, 2023 07:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Подивився батькам, то їм накидають по 15%, хоча в середньому наче більше:
Курсові коливання, в даному випадку падіння, зараз більше пов'язують з витрушуванням валютних заначок з аграріїв. А всілякої вільної грн з кожним місяцем все більше і більше, незважаючи на спроби підчепити їх на різних мікротермінових депозитах.
Амністія пшик 1%:
Можна далі торочити про понад 100 млрд $ в матрасах.
Для забезпечення укріпляжу НБУ зливається не тільки грантова допомога, але і кредити.
Діяльність клубу зараз доцільна хіба на відданості ідеї аби щось та робити.
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Всё что делает ДУРАК он всё делает не так.
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:09
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:14
он не дурак , он "полезный идиот" - там даже биография намекает.
М.Кухар говорил, что судя по деятельности Гетманцева, у него все высшие награды РФ есть - за катастрофический развал экономики Украины.
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:37
Стабилизация идет
🇺🇸:38,80/39,00
🇪🇺:40,90/41,20
🇺🇸$38.70/39.00
🇪🇺€40.80/41.15
Место 1 , место 2
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