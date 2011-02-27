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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 05:55
cohan написав:
и прогнозированию курса логика подруги (эх, Ленка, где-ты?..
) оказывается куда ближе
Вы таки думаете что Ленка, тоже в теме? )
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Додано: Чет 02 бер, 2023 05:58
Goodman написав:
короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
грубо говоря +10лярдов в месяц - т.е. до конца года приблизительно плюс 100 лярдов (по курсу 40 это примерно 2.5 лярда зелёных)
по курсу 38.5 это выйдет немного больше зелёных
а шо ни так?
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Додано: Чет 02 бер, 2023 07:01
Goodman написав:
короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн
==========================================
Посмотреть можно на пенсионном портале , перерасчет був 26/02
и уже доступно в протоколах перерасчета.
Некий избиток гривни будет и думается курс придет в "норму" ,
я лично баксоту не меняю, жду возврата грн вкладов - вот на них и будем каруселить
Подивився батькам, то їм накидають по 15%, хоча в середньому наче більше:
Курсові коливання, в даному випадку падіння, зараз більше пов'язують з витрушуванням валютних заначок з аграріїв. А всілякої вільної грн з кожним місяцем все більше і більше, незважаючи на спроби підчепити їх на різних мікротермінових депозитах.
Амністія пшик 1%:
Можна далі торочити про понад 100 млрд $ в матрасах.
Для забезпечення укріпляжу НБУ зливається не тільки грантова допомога, але і кредити.
Діяльність клубу зараз доцільна хіба на відданості ідеї аби щось та робити.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:32
Всё что делает ДУРАК он всё делает не так.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:09
flyman написав: Evgeny написав:
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
.
такі думки в мене були на початку лютого.
Результат - на табло ©
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:14
Василь-Рівне написав:
Всё что делает ДУРАК он всё делает не так.
он не дурак , он "полезный идиот" - там даже биография намекает.
М.Кухар говорил, что судя по деятельности Гетманцева, у него все высшие награды РФ есть - за катастрофический развал экономики Украины.
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:37
🇺🇸:38,80/39,00
🇪🇺:40,90/41,20
🇺🇸$38.70/39.00
🇪🇺€40.80/41.15
Место 1 , место 2
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Goodman
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:40
easymodeon5k написав:greenozon
Кто такой Козырев? Пробежался сегодня по его тексту днем
балабол на минфине с бессмысленными прогнозами. Когда он давал "коридор на доллар по 39-40" я перестал читать его прогнозы
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kuzmich
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:23
Кто-то сдаёт доллары по 38,85 ?
Я пока наблюдаю но не сдаю
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Evgeny
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:33
flysoulfly написав:
flyman написав: Evgeny написав:
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
.
такі думки в мене були на початку лютого.
Результат - на табло ©
ясно, #нікомунепотрібний
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flyman
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