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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 698699700701>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 05:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:и прогнозированию курса логика подруги (эх, Ленка, где-ты?..) оказывается куда ближе


Вы таки думаете что Ленка, тоже в теме? )
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 05:58

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%


грубо говоря +10лярдов в месяц - т.е. до конца года приблизительно плюс 100 лярдов (по курсу 40 это примерно 2.5 лярда зелёных)

по курсу 38.5 это выйдет немного больше зелёных

а шо ни так?
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн
==========================================
Посмотреть можно на пенсионном портале , перерасчет був 26/02
и уже доступно в протоколах перерасчета.

Некий избиток гривни будет и думается курс придет в "норму" ,
я лично баксоту не меняю, жду возврата грн вкладов - вот на них и будем каруселить

Подивився батькам, то їм накидають по 15%, хоча в середньому наче більше:
Индексация выплат началась 1 марта и затронет 10,5 млн украинцев. Пенсии проиндексируют на 19,7%. https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... -na-skolko

Курсові коливання, в даному випадку падіння, зараз більше пов'язують з витрушуванням валютних заначок з аграріїв. А всілякої вільної грн з кожним місяцем все більше і більше, незважаючи на спроби підчепити їх на різних мікротермінових депозитах.
Амністія пшик 1%:
Налоговая амнистия завершилась. Украинцы вывели из тени только 8,8 млрд грн, хотя планировалось $20 млрд https://ubr.ua/finances/taxes/nalogovay ... 8-mlrd-grn

Можна далі торочити про понад 100 млрд $ в матрасах.
Для забезпечення укріпляжу НБУ зливається не тільки грантова допомога, але і кредити.
Діяльність клубу зараз доцільна хіба на відданості ідеї аби щось та робити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Амністія пшик 1%:

Налоговая амнистия завершилась. Украинцы вывели из тени только 8,8 млрд грн, хотя планировалось $20 млрд https://ubr.ua/finances/taxes/nalogovay ... 8-mlrd-grn

Всё что делает ДУРАК он всё делает не так.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:09

  flyman написав:
  Evgeny написав:Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.

До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
.
:cry: такі думки в мене були на початку лютого.
Результат - на табло ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:14

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:Амністія пшик 1%:

Налоговая амнистия завершилась. Украинцы вывели из тени только 8,8 млрд грн, хотя планировалось $20 млрд https://ubr.ua/finances/taxes/nalogovay ... 8-mlrd-grn

Всё что делает ДУРАК он всё делает не так.
он не дурак , он "полезный идиот" - там даже биография намекает.
М.Кухар говорил, что судя по деятельности Гетманцева, у него все высшие награды РФ есть - за катастрофический развал экономики Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:37

Стабилизация идет

🇺🇸:38,80/39,00
🇪🇺:40,90/41,20

🇺🇸$38.70/39.00
🇪🇺€40.80/41.15

Место 1 , место 2
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:40

  easymodeon5k написав:greenozon Кто такой Козырев? Пробежался сегодня по его тексту днем

балабол на минфине с бессмысленными прогнозами. Когда он давал "коридор на доллар по 39-40" я перестал читать его прогнозы
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:23

Кто-то сдаёт доллары по 38,85 ?
Я пока наблюдаю но не сдаю
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:33

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Evgeny написав:Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.

До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
.
:cry: такі думки в мене були на початку лютого.
Результат - на табло ©

ясно, #нікомунепотрібний
flyman
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