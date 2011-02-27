мабуть ті, що не встигли здати по ПА38.4 намагаються здати нікомунепотрібний поки "відскік", бо "в маю буди ПА37"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:35
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:47
Коллеги, мож кто что знает:
не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?
или изменений по инструментам безнального заброса грн (лимиты, комиссии) ?
(про Альянс с 14го знаю)
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:49
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