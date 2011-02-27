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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 698699700701
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:35

  Evgeny написав:Кто-то сдаёт доллары по 38,85 ?
Я пока наблюдаю но не сдаю

мабуть ті, що не встигли здати по ПА38.4 намагаються здати нікомунепотрібний поки "відскік", бо "в маю буди ПА37"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:47

Коллеги, мож кто что знает:
не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?
или изменений по инструментам безнального заброса грн (лимиты, комиссии) ?

(про Альянс с 14го знаю)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:49

  flysoulfly написав:не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?

Колонка примечание, красный текст
mustbe
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