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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:35

  Evgeny написав:Кто-то сдаёт доллары по 38,85 ?
Я пока наблюдаю но не сдаю

мабуть ті, що не встигли здати по ПА38.4 намагаються здати нікомунепотрібний поки "відскік", бо "в маю буди ПА37"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:47

Коллеги, мож кто что знает:
не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?
или изменений по инструментам безнального заброса грн (лимиты, комиссии) ?

(про Альянс с 14го знаю)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:49

  flysoulfly написав:не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?

Колонка примечание, красный текст
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:04

  mustbe написав:Мне тоже сначала не хотели делать 2707.
Пришлось настоять.
Скрипя зубами - таки сделали 2707.
У них просто в методичке написано 2700, вот по ней и работают.
А самим посчитать 2707*36.93 - им трудно, у них лапки.

Посчитать им не сложно, но вот выйти за пределы методички - это да, подвиг. Сегодня таки оформил конверт. Долго стояли на своём, что я сочиняю, пока я не вытащил телефон и не сказал, что ща на их глазах сам в Киев позвоню. Только тогда кура всё таки сподобилась тоже позвонить и с удивлением для себя обнаружить, что и 2707 можно и от пролонгации отказаться и в каком месте в глубинах программы об этом галочка ставится.

Ещё из интересных моментов:
- бумажки любят. Второй банк (ещё такой знаю только УБИБ), который требует справку с кодом на каждый депо.
- три месяца понимают, как ровно 90 дней. 2 марта приняли - 31 мая уже отдача. Любителям крутить максимально быстро должно понравиться.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07

принимают сегодня у нас 38,95
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Кто-то сдаёт доллары по 38,85 ?

Чекаю 39.00
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:14

Цікава ситуація, в двох обмінниках на оболоні хотів придбати $ пару тисяч запитував, сказали немає такої суми працюємо з обороту, а їх ніхто не здає зараз...
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:21

  SergIN написав:Цікава ситуація, в двох обмінниках на оболоні хотів придбати $ пару тисяч запитував, сказали немає такої суми працюємо з обороту, а їх ніхто не здає зараз...

значит откупают для кого-то, значит на пару недель
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну так тому курс потрохи і рухається угору.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А що там за зміни по Альянсу з 14? Поділіться інформацією будь ласка...
ihorsic
 
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