мабуть ті, що не встигли здати по ПА38.4 намагаються здати нікомунепотрібний поки "відскік", бо "в маю буди ПА37"
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:35
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:47
Коллеги, мож кто что знает:
не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?
или изменений по инструментам безнального заброса грн (лимиты, комиссии) ?
(про Альянс с 14го знаю)
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:49
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:04
Посчитать им не сложно, но вот выйти за пределы методички - это да, подвиг. Сегодня таки оформил конверт. Долго стояли на своём, что я сочиняю, пока я не вытащил телефон и не сказал, что ща на их глазах сам в Киев позвоню. Только тогда кура всё таки сподобилась тоже позвонить и с удивлением для себя обнаружить, что и 2707 можно и от пролонгации отказаться и в каком месте в глубинах программы об этом галочка ставится.
Ещё из интересных моментов:
- бумажки любят. Второй банк (ещё такой знаю только УБИБ), который требует справку с кодом на каждый депо.
- три месяца понимают, как ровно 90 дней. 2 марта приняли - 31 мая уже отдача. Любителям крутить максимально быстро должно понравиться.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:14
Цікава ситуація, в двох обмінниках на оболоні хотів придбати $ пару тисяч запитував, сказали немає такої суми працюємо з обороту, а їх ніхто не здає зараз...
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:21
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:22
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну так тому курс потрохи і рухається угору.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:45
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А що там за зміни по Альянсу з 14? Поділіться інформацією будь ласка...
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