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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:55
ihorsic написав:
А що там за зміни по Альянсу з 14? Поділіться інформацією будь ласка...
mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:58
А какие изменения по укрбудинвесту (УБИБ)?
На кц сказали, что будет дороже.
Кто-то в курсе?
Похоже, нужно оформлять завтра?
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la9
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:14
la9 mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст
Возможно изменение условий с 06.03
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:17
Долар по 4 грн написав:la9
mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст
Возможно изменение условий с 06.03
Так это я вижу, даже позвонил в банк, узнал суть. Может, кто-то знает детали изменений? Кто-то может больше сказать?
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la9
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:21
la9
Если банк не знает сути то кто здесь ее знает?
Если актуальная инфа есть то она оперативно освещается на форуме.
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