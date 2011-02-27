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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 700701702703>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:55

  ihorsic написав:А що там за зміни по Альянсу з 14? Поділіться інформацією будь ласка...

  mustbe написав:Колонка примечание, красный текст
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:58

А какие изменения по укрбудинвесту (УБИБ)?
На кц сказали, что будет дороже.
Кто-то в курсе?

Похоже, нужно оформлять завтра?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:14

la9 mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст

Возможно изменение условий с 06.03
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:17

  Долар по 4 грн написав:la9 mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст

Возможно изменение условий с 06.03

Так это я вижу, даже позвонил в банк, узнал суть. Может, кто-то знает детали изменений? Кто-то может больше сказать?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:21

la9 Если банк не знает сути то кто здесь ее знает? :mrgreen: Если актуальная инфа есть то она оперативно освещается на форуме.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59

Так, я не понял, курс за месяц упал больше чем на гривну,
а банки, я вижу, не собираются снижать курсЫ конвертации!
Что за нах??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Просьба к автору таблицы 100к объяснить примечание к Альяну:
"Премия за обмен 300грн. С 14.03 комис за обмен 0.7%"
all27
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:06

all27
так а що тут ще додати? Премія за обмін 300 грн, виплачується при знятті депозиту. Комісія за конвертацію збільшується, у підсумку курс конвертації стане більше.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:14

  Snower написав:Премія за обмін 300 грн, виплачується при знятті депозиту.

Не при снятии :) На следующий день после оформления депо уже на счёт закидывают. Возможно даже после 14го будут возвращать и все 700, но пока не понятно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1. так премия не за обмен (что на что обмен?), а за ОТКРЫТИЕ конвертдепо?
2. комиссия за конвертацию (0,7%) чего во что?
3. это нормально, что у них прием по 39,20, а в обменках менее 39 ???
Востаннє редагувалось all27 в Чет 02 бер, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
all27
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