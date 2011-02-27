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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:55
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:58
А какие изменения по укрбудинвесту (УБИБ)?
На кц сказали, что будет дороже.
Кто-то в курсе?
Похоже, нужно оформлять завтра?
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:14
la9 mustbe написав:
Колонка примечание, красный текст
Возможно изменение условий с 06.03
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:17
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:21
la9 Если банк не знает сути то кто здесь ее знает? Если актуальная инфа есть то она оперативно освещается на форуме.
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59
Так, я не понял, курс за месяц упал больше чем на гривну,
а банки, я вижу, не собираются снижать курсЫ конвертации!
Что за нах??!
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Просьба к автору таблицы 100к объяснить примечание к Альяну:
"Премия за обмен 300грн. С 14.03 комис за обмен 0.7%"
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:06
all27
так а що тут ще додати? Премія за обмін 300 грн, виплачується при знятті депозиту. Комісія за конвертацію збільшується, у підсумку курс конвертації стане більше.
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:14
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
1. так премия не за обмен (что на что обмен?), а за ОТКРЫТИЕ конвертдепо?
2. комиссия за конвертацию (0,7%) чего во что?
3. это нормально, что у них прием по 39,20, а в обменках менее 39 ???
Востаннє редагувалось all27 в Чет 02 бер, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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