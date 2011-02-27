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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:20
moveton
В этом примере, как раз противоположную. Мало того, что сам доллар не купит, так ещё и количество долларов на рынке увеличит, а покупать их некому.
Да, Вы правы:).
инфляция без эмиссии ... вполне может и уменьшить спрос на иностранную валюту, а значит ревальвировать национальную
Да, этот фактор может играть свою роль в падении курса доллара. Вопрос, насколько заметную. Как-то понять можно по изменению цен на остальные товары не первой необходимости кроме доллара (бытовая техника, одежда, да почти все кроме продуктов). Не могу сказать, что из-за инфляции - цены на них падают, как должны по Вашей логике (ну, или по логике этого аналитика Козырева с minfin.com.ua). Скорее, наоборот, повышаются тоже, по определению инфляции... Тем-более, каких-то скачков инфляции или падения платежеспособности населения - на прошлой неделе не было.
Востаннє редагувалось Сергей Пр
в Чет 02 бер, 2023 14:40, всього редагувалось 2 разів.
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Сергей Пр
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:25
all27 написав:
Просьба к автору таблицы 100к объяснить примечание к Альяну:
"Премия за обмен 300грн. С 14.03 комис за обмен 0.7%"
спеціально для вас
см. viewtopic.php?p=5548463#p5548463
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:31
all27 написав:
1. так премия не за обмен (что на что обмен?), а за ОТКРЫТИЕ конвертдепо?
2. комиссия за конвертацию (0,7%) чего во что?
За конвертацию гривен в доллары, чего ж ещё? За что премия мне было лень запоминать. Короче, до середины марта приносишь 100к грн и 300 сверху. Получаешь депо на $2709 и на следующий день 300 грн на счету (т.е. через месяц достаточно докинуть уже только 100к). Потом будет 700 грн сверху и не пойми какой возврат.
all27 написав:
3. это нормально, что у них прием по 39,20, а в обменках менее 39 ???
Не нормально. У меня сайт Альянса сейчас пишет 38.5.
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moveton
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:45
Сергей Пр написав:
инфляция без эмиссии ... вполне может и уменьшить спрос на иностранную валюту, а значит ревальвировать национальную
Да, этот фактор может играть свою роль в падении курса доллара. Вопрос, насколько заметную. Как-то понять можно по изменению цен на остальные товары не первой необходимости кроме доллара (бытовая техника, одежда, да почти все кроме продуктов). Не могу сказать, что из-за инфляции - цены на них падают, как должны по Вашей логике. Скорее, наоборот, повышаются тоже, по определению инфляции...
А вот тут вспомним про Козыревские слова про неизменное предложение. Если телевизоров начинают покупать меньше, так их и завозить сюда меньше будут. А вот доларов каждый месяц зарубежные донаторы подкидывают. Вот на доллар цена в первую очередь и падает.
Сергей Пр написав:
Тем-более, каких-то скачков инфляции или падения платежеспособности населения - на прошлой неделе не было.
Это ж, как лавина: потихонечку, потихонечку подтаивает, снаружи и не заметить, а потом шарах как будто бы от ничего. Народ видит падение и скидывает заначку, пока ещё больше не обесценилась, чем способствует ещё большему падению. Потом опять поверит про па55 через три месяца и скупится. Судя по местным обменкам, уже отпружинивает. Может и увидим через пару недель 40-41.
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moveton
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:47
moveton "не пойми какой возврат"
в смысле? возврат депо всегда и везде без комиссий же?
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all27
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:50
all27 написав:moveton
"не пойми какой возврат"
в смысле? возврат депо всегда и везде без комиссий же?
Нуу, не везде
Но я про 300 грн премии. Так, как тут уже пояснили выше, премия останется в том же объёме. Значит в целом будем на 400 грн за депо больше платить.
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moveton
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