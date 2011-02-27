Додано: Чет 02 бер, 2023 14:45

Сергей Пр написав: инфляция без эмиссии ... вполне может и уменьшить спрос на иностранную валюту, а значит ревальвировать национальную

Да, этот фактор может играть свою роль в падении курса доллара. Вопрос, насколько заметную. Как-то понять можно по изменению цен на остальные товары не первой необходимости кроме доллара (бытовая техника, одежда, да почти все кроме продуктов). Не могу сказать, что из-за инфляции - цены на них падают, как должны по Вашей логике. Скорее, наоборот, повышаются тоже, по определению инфляции... Да, этот фактор может играть свою роль в падении курса доллара. Вопрос, насколько заметную. Как-то понять можно по изменению цен на остальные товары не первой необходимости кроме доллара (бытовая техника, одежда, да почти все кроме продуктов). Не могу сказать, что из-за инфляции - цены на них падают, как должны по Вашей логике. Скорее, наоборот, повышаются тоже, по определению инфляции...

Сергей Пр написав: Тем-более, каких-то скачков инфляции или падения платежеспособности населения - на прошлой неделе не было. Тем-более, каких-то скачков инфляции или падения платежеспособности населения - на прошлой неделе не было.

А вот тут вспомним про Козыревские слова про неизменное предложение. Если телевизоров начинают покупать меньше, так их и завозить сюда меньше будут. А вот доларов каждый месяц зарубежные донаторы подкидывают. Вот на доллар цена в первую очередь и падает.Это ж, как лавина: потихонечку, потихонечку подтаивает, снаружи и не заметить, а потом шарах как будто бы от ничего. Народ видит падение и скидывает заначку, пока ещё больше не обесценилась, чем способствует ещё большему падению. Потом опять поверит про па55 через три месяца и скупится. Судя по местным обменкам, уже отпружинивает. Может и увидим через пару недель 40-41.