Обычную справку
Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:36
Обычную справку
Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49
moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:56
А какие предлагали варианты вместо? Бумажной справки у молодёжи реально нет: им выдают ID-карту и всё. Моя малая мне недавно жаловалась, что с неё где-то пытались стребовать бумажную: мол, по их инструкции только так и из карточки не подходит. Но ту куру удалось переубедить.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:01
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