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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:36

  Dollarman написав:
  moveton написав:требует справку с кодом

Какую именно справку?

Обычную справку о присвоении налогового номера физика которую любой банк требует, когда в нём в первый раз регистрируешься. Только большинству её хватает пожизненно или хотя бы на три года, а особо питающиеся бумажками хотят её для каждого депо. Каждый раз копируют и заставляют подписывать "копия верна" и т.д.

Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lamal написав:з кодом

ІПН маєте на увазі?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49

moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:56

  Dollarman написав:moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(

А какие предлагали варианты вместо? Бумажной справки у молодёжи реально нет: им выдают ID-карту и всё. Моя малая мне недавно жаловалась, что с неё где-то пытались стребовать бумажную: мол, по их инструкции только так и из карточки не подходит. Но ту куру удалось переубедить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:01

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.
==========================================
Посмотреть можно на пенсионном портале , перерасчет був 26/02
и уже доступно в протоколах перерасчета.

Некий избиток гривни будет и думается курс придет в "норму" ,
я лично баксоту не меняю, жду возврата грн вкладов - вот на них и будем каруселить
mogicanin1986
 
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