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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:36

  Dollarman написав:
  moveton написав:требует справку с кодом

Какую именно справку?

Обычную справку о присвоении налогового номера физика которую любой банк требует, когда в нём в первый раз регистрируешься. Только большинству её хватает пожизненно или хотя бы на три года, а особо питающиеся бумажками хотят её для каждого депо. Каждый раз копируют и заставляют подписывать "копия верна" и т.д.

Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lamal написав:з кодом

ІПН маєте на увазі?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49

moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:56

  Dollarman написав:moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(

А какие предлагали варианты вместо? Бумажной справки у молодёжи реально нет: им выдают ID-карту и всё. Моя малая мне недавно жаловалась, что с неё где-то пытались стребовать бумажную: мол, по их инструкции только так и из карточки не подходит. Но ту куру удалось переубедить.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:01

[quote="5548257:Goodman"]короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:03

УБИБ

По УБИБу.
1.Сегодня выдали новыми купюрами, номера подряд. Поэтому инфа, что выдают мотлох - не верна.
2.Действительно с 06.03.2023 вводится комиссия за карсель. Эту инфу подтвердили сегодня в отд.
3. Я в карусели с конца июля, и могу точно сказать, что проблем с УБИБом не было и нет. Всегда валюта в наличии. Даже когда были зелёные купюры, то отличного качества, и их в обменке брали без вопросов. Всегда в наличии и мелкие купюры.
Плохо только два момента: курс упал и вводится комиссия.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:06

  Dollarman написав:
  lamal написав:з кодом

ІПН маєте на увазі?

так точно , але в мене Убіб не вимагає цю справку кожного разу (Київ)
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:09

  Сергей Пр написав:moveton
А вот тут вспомним про Козыревские слова про неизменное предложение.
Ну, такого устремления у зарубежных партнеров нет, вливать в Украину неизменное количество долларов:).

Кто говорит про устремление? Есть факт регулярных немалых вливаний и скорее всего этот поток в ближайшее время не иссякнет что даёт возможность НБУ эту валюту не скирдовать у себя, а направлять в страну без особых опасений, что ЗВР в обозримое время закончатся.

  Сергей Пр написав:А желание нацбанка опустить реальный курс доллара к официальному, как одну из действительных возможных причин рухнувшего курса доллара, я и не исключал:). Хотя бы потому, что иначе слишком дорого ему обходятся наши карусели.

Нацбанк что, маг, чтобы своим желанием менять реальный курс доллара? У него по сути единственная возможность опустить курс: спонсировать карусели. Вот перестать их спонсировать он своим желанием может и тогда они ему обходиться будут бесплатно, хотя наличный курс и взлетит.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:11

  lamal написав:так точно , але в мене Убіб не вимагає цю справку кожного разу (Київ)

Это какой-то неправильный УБИБ :lol: Хотя Киев - место прогрессивное. Может там уже и решились меньше бумажек копировать, а до регионов это ещё десятилетиями будет доходить.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:35

  deneg net написав:По УБИБу.
1.Сегодня выдали новыми купюрами, номера подряд. Поэтому инфа, что выдают мотлох - не верна.
,

это у вас в Днепре так,
а тут все иначе и инфа, что выдают мотлох - верная 8)
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