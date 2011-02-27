Обычную справку
Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:36
Обычную справку
Особо замшелые могут быть до сих пор не в курсе, что у молодёжи этот номер написан на карте-паспорте и отдельной справки о присвоении в природе не существует.
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49
moveton В Айбоксе и ещё где-то мой пластиковый паспорт с указанным там ИНН не прокатил(
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:56
А какие предлагали варианты вместо? Бумажной справки у молодёжи реально нет: им выдают ID-карту и всё. Моя малая мне недавно жаловалась, что с неё где-то пытались стребовать бумажную: мол, по их инструкции только так и из карточки не подходит. Но ту куру удалось переубедить.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:01
[quote="5548257:Goodman"]короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:03
УБИБ
По УБИБу.
1.Сегодня выдали новыми купюрами, номера подряд. Поэтому инфа, что выдают мотлох - не верна.
2.Действительно с 06.03.2023 вводится комиссия за карсель. Эту инфу подтвердили сегодня в отд.
3. Я в карусели с конца июля, и могу точно сказать, что проблем с УБИБом не было и нет. Всегда валюта в наличии. Даже когда были зелёные купюры, то отличного качества, и их в обменке брали без вопросов. Всегда в наличии и мелкие купюры.
Плохо только два момента: курс упал и вводится комиссия.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:06
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:09
Кто говорит про устремление? Есть факт регулярных немалых вливаний и скорее всего этот поток в ближайшее время не иссякнет что даёт возможность НБУ эту валюту не скирдовать у себя, а направлять в страну без особых опасений, что ЗВР в обозримое время закончатся.
Нацбанк что, маг, чтобы своим желанием менять реальный курс доллара? У него по сути единственная возможность опустить курс: спонсировать карусели. Вот перестать их спонсировать он своим желанием может и тогда они ему обходиться будут бесплатно, хотя наличный курс и взлетит.
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:11
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:35
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