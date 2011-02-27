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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:единственная возможность опустить курс: спонсировать карусели.
Далеко не єдина. Може просто завалити каси банків валютою, продаючи їм безготівковий по 37 без обмежень.
Бо якщо вчора і в Приваті і в А-банку було багато $ в касі без замовлення, то сьогодні вже дефіцит і друг бігав по відділеннях А-банка збираючи по 300-1000, а для депозиту з Моно вже нема зовсім $ і Приват тільки під замовлення на понеділок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добрий вечір! Питання по Райфу: отримав карту та перше депо відкривав у них у лютому, бачив на форумі, що ліміт 100к по курсу НБУ, але у відділенні (м.Дніпро) сказали, що ні, по курсу - 37,43 (тобто не на 2734, а на 2671 здається). Теж саме відповіла підтримка. Може хтось підкаже посилання, де побачити, що ліміт всеж-таки за курсом НБУ?
nathan
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:59

  Дюрі-бачі написав:Бо якщо вчора і в Приваті і в А-банку було багато $ в касі без замовлення, то сьогодні вже дефіцит і друг бігав по відділеннях А-банка збираючи по 300-1000, а для депозиту з Моно вже нема зовсім $ і Приват тільки під замовлення на понеділок.

Абсолютно странная ситуация. Я сегодня получал в абанке карусель в самом абанке и за моню, по 2670$ за каждый. Кассир попросила подождать пока сходит в сейф за денежкой. Выдали всё синими новыми, номера подряд. Единственный момент, что за один раз выдают только 2600$, поэтому приходится генерировать код в моне дважды и дважды делать выдачу с абанка. Но, выдали всё до цента. В привате тоже валюта присутствует в кассе без заказа, правда зелёные 1996 года, но уже нового образца с соткой хамелеон.
Украина едина, но ситуация в регионах явно отличается, как небо и земля.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nathan написав:але у відділенні

а ви відкрийте онлайн -- у застосунку )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:05

альт банк

хто може внести зміни в таблицю по альт банку.
на 3 міс ставка 1.25%https://www.altbank.ua/for-individuals -
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:16

  Raymond написав:хто може внести зміни в таблицю по альт банку.
на 3 міс ставка 1.25%https://www.altbank.ua/for-individuals -

Покращення.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чего они так массово и резко условия ухудшают?
easymodeon5k
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