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moveton написав:единственная возможность опустить курс: спонсировать карусели.
Далеко не єдина. Може просто завалити каси банків валютою, продаючи їм безготівковий по 37 без обмежень. Бо якщо вчора і в Приваті і в А-банку було багато $ в касі без замовлення, то сьогодні вже дефіцит і друг бігав по відділеннях А-банка збираючи по 300-1000, а для депозиту з Моно вже нема зовсім $ і Приват тільки під замовлення на понеділок.
Добрий вечір! Питання по Райфу: отримав карту та перше депо відкривав у них у лютому, бачив на форумі, що ліміт 100к по курсу НБУ, але у відділенні (м.Дніпро) сказали, що ні, по курсу - 37,43 (тобто не на 2734, а на 2671 здається). Теж саме відповіла підтримка. Може хтось підкаже посилання, де побачити, що ліміт всеж-таки за курсом НБУ?
Дюрі-бачі написав:Бо якщо вчора і в Приваті і в А-банку було багато $ в касі без замовлення, то сьогодні вже дефіцит і друг бігав по відділеннях А-банка збираючи по 300-1000, а для депозиту з Моно вже нема зовсім $ і Приват тільки під замовлення на понеділок.
Абсолютно странная ситуация. Я сегодня получал в абанке карусель в самом абанке и за моню, по 2670$ за каждый. Кассир попросила подождать пока сходит в сейф за денежкой. Выдали всё синими новыми, номера подряд. Единственный момент, что за один раз выдают только 2600$, поэтому приходится генерировать код в моне дважды и дважды делать выдачу с абанка. Но, выдали всё до цента. В привате тоже валюта присутствует в кассе без заказа, правда зелёные 1996 года, но уже нового образца с соткой хамелеон. Украина едина, но ситуация в регионах явно отличается, как небо и земля.
Amethyst написав:а ви відкрийте онлайн -- у застосунку )
Так я і відкривав у застосунку (перший раз за допомогою менеджера), на запитання чи можу всеж-таки відкрити депо на 2734, була відповідь: "відкрити можете, але Вам заблокують картку за перевищення ліміту"