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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 21:56
Citizen_D написав: easymodeon5k написав:
Чего они так массово и резко условия ухудшают?
Потому-что курс понемногу поднимается, карусельщиков меньше не стало. Банки начинают стричь побольше, на летний отдых готовят подушку себе.
как застройщики, входят во вкус постепенно
сначала было "купил на коловане - продал перед сдачей/после сдачи" - 5-15%
потом-теперь "на котловане и перед цена одинакова" -застройщик решил что 5-15 и ему не помешает
а потом - и государство видя такое дело - обложило 18+1,5 такие махинации
мы с депозитами пока на втором шаге
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:05
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:08
cohan написав:
мы с депозитами пока на втором шаге
чем больше крутится каруселей, тем более очевидно, что налог на депо ошибка.
толку от него нолько, нет персонифицирования, только головная боль.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:01
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
единственная возможность опустить курс: спонсировать карусели.
Далеко не єдина. Може просто завалити каси банків валютою, продаючи їм безготівковий по 37 без обмежень.
А что, карусельная система - это в плане НБУ не то же самое? В ней слегка ограничена другая стадия: продажа этой валюты из
касс банков. Для того, чтобы процесс сближения курсов был постепенным и НБУ не разорился за пару дней.
Конечно, было бы прикольно наскирдовать, потом открыть шлюзы полностью и за день курс гривен так на 10 вниз ввжих! Во вою от "разорённых" доллароходлеров было бы. Уж если сейчас от одной гривны прям всё пропало... Но зарубежные партнёры гораздо раньше начнут задавать неудобные вопросы зачем они дают бабло, если оно в НБУ складируется.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:10
nathan написав:
Добрий вечір! Питання по Райфу: отримав карту та перше депо відкривав у них у лютому, бачив на форумі, що ліміт 100к по курсу НБУ, але у відділенні (м.Дніпро) сказали, що ні, по курсу - 37,43 (тобто не на 2734, а на 2671 здається). Теж саме відповіла підтримка. Може хтось підкаже посилання, де побачити, що ліміт всеж-таки за курсом НБУ?
Мені 2700 віддали. Відкривав онлайн
Востаннє редагувалось foxluck
в Чет 02 бер, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:11
moveton написав:
а день курс гривен так на 10 вниз ввжих!
Якщо протримати кілька місяців курс 26 то нашому бюджету хана. А якщо на кілька днів - то постраждають хіба що панікери.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:19
moveton написав:
Но зарубежные партнёры гораздо раньше начнут задавать неудобные вопросы зачем они дают бабло, если оно в НБУ складируется.
Не складируется это бабло в НБУ. Все деньги зарубежных партнёров имеют чёткое назначение: ВСУ, пенсии, восстанвление после бомбёжки и т.д. Никто деньги не даёт просто в НБУ.
Есть у зарубежных партнёров вопросы по нецелевому использованию этих денег, а также по коррупции, но это уже дургая тема.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 00:16
moveton написав:
Конечно, было бы прикольно наскирдовать, потом открыть шлюзы полностью и за день курс гривен так на 10 вниз ввжих!
вологі фантазії , це те саме, що заправляти машину водою і загнобити бензоколонки.
пишіть ще.
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