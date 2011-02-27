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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:07

Economist 23%
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))


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IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:19

Для планування, щоб "затаритися".

Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ihorsic написав:Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
Не знаю когда. Сегодня уже так.

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IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  IGNAT написав:В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))


Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.
Economist
 
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