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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))
Востаннє редагувалось IGNAT в П'ят 03 бер, 2023 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:19
Для планування, щоб "затаритися".
Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.
"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Не знаю когда. Сегодня уже так.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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