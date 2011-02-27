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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:07
Economist 23%
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Філ
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:11
В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))
Востаннє редагувалось IGNAT
в П'ят 03 бер, 2023 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:16
Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
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ihorsic
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:19
Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.
"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
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Goodman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28
ihorsic написав:Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
Не знаю когда. Сегодня уже так.
Востаннє редагувалось IGNAT
в П'ят 03 бер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:41
IGNAT написав:
В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))
Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.
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Economist
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:54
Goodman написав:
"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
ну и смысл такое неконкретное
постить?
"Имя, сестра! Имя!"©
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:08
Economist написав: IGNAT написав:
В I BOXE курс 37,40. Оформляется на 2673 $)))
Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.
на євро курс смачний поки що 39.2
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flyman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:29
Жаль, что так мало банков работают "онлайн".
По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:
Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").
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easymodeon5k
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:35
ДрэгонКэпитл похерит свой Юнекс?
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flysoulfly
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