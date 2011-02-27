RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:39

  Goodman написав:Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему . Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."

Це мова про одних і тих самих банків, чи різних ?
angra
 
Повідомлень: 204
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:43

Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6283
З нами з: 13.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
Shummi
 
Повідомлень: 542
З нами з: 08.12.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  easymodeon5k написав:По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Про які схеми йдеться?
Можна посилання на статтю?
Філ
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 17.08.10
Подякував: 2096 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:08

  Игорь Алексеевич написав:Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05

Прислухались до мого месседжу
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:13

  easymodeon5k написав:Жаль, что так мало банков работают "онлайн".

По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").


  Goodman написав:Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."


Укргаз і Сенс "не впливають на систему" :shock:

"проблеми у шістьох банок", в списку 7
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:17

  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. окончание дела в июне выходит у многих на выходные. В онлайне можно в воскр.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6283
З нами з: 13.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 705706707708
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (812)
03.03.2023 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.