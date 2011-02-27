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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:39
Goodman написав:
Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.
"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему
. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
Це мова про одних і тих самих банків, чи різних ?
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angra
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:43
Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:51
Думаете подождать?
Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
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Shummi
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:59
easymodeon5k написав:
По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:
Про які схеми йдеться?
Можна посилання на статтю?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:08
Игорь Алексеевич написав:
Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05
Прислухались до мого месседжу
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:13
easymodeon5k написав:
Жаль, что так мало банков работают "онлайн".
По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:
Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").
Goodman написав:
Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.
"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."
Укргаз і Сенс "не впливають на систему"
"проблеми у шістьох банок", в списку 7
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:17
Shummi написав:
Думаете подождать?
Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. окончание дела в июне выходит у многих на выходные. В онлайне можно в воскр.
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