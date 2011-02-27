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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 706707708709>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:39

  Goodman написав:Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему . Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."

Це мова про одних і тих самих банків, чи різних ?
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:43

Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  easymodeon5k написав:По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Про які схеми йдеться?
Можна посилання на статтю?
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:08

  Игорь Алексеевич написав:Появился у нас в городе в обменниках курс на приём 39.00 Постепенно по 5 коп в день идём вверх.
А Харьков смотрю уже появляется и 39,05

Прислухались до мого месседжу
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:13

  easymodeon5k написав:Жаль, что так мало банков работают "онлайн".

По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").


  Goodman написав:Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."


Укргаз і Сенс "не впливають на систему" :shock:

"проблеми у шістьох банок", в списку 7
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:17

  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные. В онлайне можно в воскр.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:44

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:не анонсировали ли в каких-то банках клуба100К на ближайшие 10 дней каких-то изменений в условиях оформления конвертов?
или изменений по инструментам безнального заброса грн (лимиты, комиссии) ?
Колонка примечание, красный текст
и в колонку не всьо успевает попасть, мож есть самые оперативные донесения
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:52

  flyman написав:
  easymodeon5k написав:Жаль, что так мало банков работают "онлайн".

По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").




  Goodman написав:Просто до відома.
Маховик працює , не будьте зерном.

"НБУ виявив проблеми у шістьох банків, які не впливають на систему. Стало відомо, що національний регулятор готується провести стрес-тестування великих фінансових установ."


Укргаз і Сенс "не впливають на систему" :shock:

"проблеми у шістьох банок", в списку 7




9 банків згідно НБУ задіяні в відмиванні великих брудних грошей через ігорні бізнеса


суми задіяних карт схем и ітд просто космічні

https://biz.ligazakon.net/news/217790_n ... ogo-bznesu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные. В онлайне можно в воскр.

а ще по п"ятницям тривоги
flyman
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