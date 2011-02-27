Игорь Алексеевич написав:
если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.
І що?..
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:28
І що?..
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:47
IGNAT Так, по таблиці бачу! Печалька, вже 16 в рейтингу з такою політикою! Тоді я вчора гарно встиг!
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