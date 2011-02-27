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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.

І що?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:36

IGNAT Вчора відкривав у Києві, 2707!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:38

Долар по 4 грн Меня "обрадовали" сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:47

IGNAT Так, по таблиці бачу! Печалька, вже 16 в рейтингу з такою політикою! Тоді я вчора гарно встиг!
Долар по 4 грн
 
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