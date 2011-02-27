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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 707708709710>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.

І що?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:36

IGNAT Вчора відкривав у Києві, 2707!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:38

Долар по 4 грн Меня "обрадовали" сегодня.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:47

IGNAT Так, по таблиці бачу! Печалька, вже 16 в рейтингу з такою політикою! Тоді я вчора гарно встиг!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:57

  greenozon написав:9 банків згідно НБУ задіяні в відмиванні великих брудних грошей через ігорні бізнеса

суми задіяних карт схем и ітд просто космічні

https://biz.ligazakon.net/news/217790_n ... ogo-bznesu

Член парламентської ТСК по роботі грального бізнесу Ольга Василевська-Смаглюк :evil:
Эта та звезда, которая благодарила портнова и после начала войны призывала людей не выходить из домов :evil: :evil: :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:14

  easymodeon5k написав:Жаль, что так мало банков работают "онлайн".

По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:

Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").

За словами економіста, йдеться про невеликі та неактивні на ринку банки, тому обсяг ринкових зобов'язань вкрай незначний, якщо не нульовий.https://biz.today.ua/russkij-nbu-obnaru ... a-sistemu/
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:21

  Долар по 4 грн написав:IGNAT Вчора відкривав у Києві, 2707!
а разве сложно отвечать на конкретно цитируемое сообщение или его часть, да? Если сложно - общайтесь вдвоем в личке. Это форум.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:59

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shummi написав:Думаете подождать? :-) Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))


если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.

І що?..

лежат мёртвый грузом в июне на выходных. А в понедельник уже и курс будет выше 39,05 и окончание в июне в будние дни. Толку подошву стирать на кедах сегодня??? Берегите их на лето :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:03

Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём :)
В субботу возможно и увидим 39,10
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в Убіб сйогодні підтвердили , що зміни будуть в понеділок (курс і комісія)
lamal
 
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