Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:28
Игорь Алексеевич написав: Shummi написав:
Думаете подождать?
Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.
І що?..
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:36
IGNAT Вчора відкривав у Києві, 2707!
Долар по 4 грн
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:38
Долар по 4 грн Меня "обрадовали" сегодня.
IGNAT
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:47
IGNAT Так, по таблиці бачу! Печалька, вже 16 в рейтингу з такою політикою! Тоді я вчора гарно встиг!
Долар по 4 грн
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:57
maniachello
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:14
easymodeon5k написав:
Жаль, что так мало банков работают "онлайн".
По поводу банков с проблемами, статья с известного сайта.
На ВСК не озвучивались названия банков, но один из участников заседания назвал (сайту) большинство участников схемы из материалов комиссии:
Айбокс Банк;
Укргазбанк (государственный банк!);
Concord Bank;
МТБ Банк;
Сенс Банк (бывший Альфа-Банк);
Oxi Bank;
ЮНЕКС Банк (из числа тех трех, кто "опосредованно").
За словами економіста, йдеться про невеликі та неактивні на ринку банки, тому обсяг ринкових зобов'язань вкрай незначний, якщо не нульовий.
https://biz.today.ua/russkij-nbu-obnaru ... a-sistemu/
Frez
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:21
Долар по 4 грн написав: IGNAT
Вчора відкривав у Києві, 2707!
а разве сложно отвечать на
конкретно цитируемое сообщение
или его часть, да? Если сложно - общайтесь вдвоем в личке. Это форум.
flysoulfly
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:59
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав: Shummi написав:
Думаете подождать?
Я уже обул кеды и выдвигаюсь в турне по банкам, крутить карусельку. Договорился по 39.00, продешевил)))
если с кедами бегать по отделениям, то открывать надо в понедельник, т.к. если сегодня, то окончание дела в июне выходит у многих на выходные.
І що?..
лежат мёртвый грузом в июне на выходных. А в понедельник уже и курс будет выше 39,05 и окончание в июне в будние дни. Толку подошву стирать на кедах сегодня??? Берегите их на лето
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:03
Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём
В субботу возможно и увидим 39,10
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:04
в Убіб сйогодні підтвердили , що зміни будуть в понеділок (курс і комісія)
lamal
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