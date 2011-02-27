Сдал сегодня под Убиб по 38.94
Может на выходных или на след неделе будет выше, но не факт, что это перекроет комиссию убиба с понедельника
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сдал сегодня под Убиб по 38.94
Может на выходных или на след неделе будет выше, но не факт, что это перекроет комиссию убиба с понедельника
Востаннє редагувалось flex123 в П'ят 03 бер, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:53
додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) -
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