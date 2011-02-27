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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сдал сегодня под Убиб по 38.94
Может на выходных или на след неделе будет выше, но не факт, что это перекроет комиссию убиба с понедельника
Востаннє редагувалось flex123 в П'ят 03 бер, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:53

додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) - https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:20

Альянс

  greenozon написав:додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) - https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf

п.1.1 відкриття поточного рахунку, в день відкриття депозитного Вкладу в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ!!!
zvirobiy
 
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