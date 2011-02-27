RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сдал сегодня под Убиб по 38.94
Может на выходных или на след неделе будет выше, но не факт, что это перекроет комиссию убиба с понедельника
Востаннє редагувалось flex123 в П'ят 03 бер, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
flex123
 
Повідомлень: 101
З нами з: 10.12.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:53

додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) - https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 14737
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:20

Альянс

  greenozon написав:додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) - https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf

п.1.1 відкриття поточного рахунку, в день відкриття депозитного Вкладу в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ!!!
zvirobiy
 
Повідомлень: 13
З нами з: 19.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:55

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав: І що?..

лежат мёртвый грузом в июне на выходных.

Ну а так зараз пролежать. Не бачу різниці...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 19.02.14
Подякував: 432 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:53

  Игорь Алексеевич написав:Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём :)
В субботу возможно и увидим 39,10
Хорошо вам...
В нашем мухосранске еле уломал взять по 38,90
- у всех жёсткий гривнедефицит)) :( :(
asti
 
Повідомлень: 3241
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05

  IGNAT написав:
ihorsic написав:Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
Не знаю когда. Сегодня уже так.

А вчора було не так.
nord
 
Повідомлень: 190
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:21

  zvirobiy написав:
  greenozon написав:додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) - https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf

п.1.1 відкриття поточного рахунку, в день відкриття депозитного Вкладу в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ!!!



мені теж сказали відкриття рахунку платне, кажу під депозит ж написано безкоштовно, відповіла, що так валютний безкоштовно, а гривневий платний, ви ж відкриваєте депо з валютного.
Raymond
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:04

  greenozon написав:додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто)

Если в таблице пусто - значит (при желании) за открытие можно и не платить
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6822
З нами з: 27.12.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:07

  Игорь Алексеевич написав:Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём :)
В субботу возможно и увидим 39,10
Пора устраивать обменный туризм. В Киеве 38.9 предлагают только.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 707708709710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55447
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.