Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:29
Сдал сегодня под Убиб по 38.94
Может на выходных или на след неделе будет выше, но не факт, что это перекроет комиссию убиба с понедельника
Востаннє редагувалось
flex123
в П'ят 03 бер, 2023 16:55, всього редагувалось 1 раз.
flex123
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:53
додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто) -
https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D1%83.pdf
greenozon
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:20
п.1.1 відкриття поточного рахунку, в день відкриття депозитного Вкладу в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ!!!
zvirobiy
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:55
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
І що?..
лежат мёртвый грузом в июне на выходных.
Ну а так зараз пролежать. Не бачу різниці...
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:53
Игорь Алексеевич написав:
Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём
В субботу возможно и увидим 39,10
Хорошо вам...
В нашем мухосранске еле уломал взять по 38,90
- у всех жёсткий гривнедефицит))
asti
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05
IGNAT написав: ihorsic написав:Що АЙБОКС змінив курс? Коли? А то я планував туди затаритись....
Не знаю когда. Сегодня уже так.
А вчора було не так.
nord
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:21
zvirobiy написав:
п.1.1 відкриття поточного рахунку, в день відкриття депозитного Вкладу в АТ "БАНК АЛЬЯНС" НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ!!!
мені теж сказали відкриття рахунку платне, кажу під депозит ж написано безкоштовно, відповіла, що так валютний безкоштовно, а гривневий платний, ви ж відкриваєте депо з валютного.
Raymond
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:04
greenozon написав:
додайте комісію за відкриття рахунків в Альянсі (в таблиці чомусь пусто)
Если в таблице пусто - значит (при желании) за открытие можно и не платить
mustbe
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:07
Игорь Алексеевич написав:
Уже звонят менялы, могут синие взять по 39,05.
Ростём
В субботу возможно и увидим 39,10
Пора устраивать обменный туризм. В Киеве 38.9 предлагают только.
Proofy
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