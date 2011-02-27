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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 бер, 2023 07:48
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
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Evgeny
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:01
alter написав:
Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650
Почему 2650 ? Как они считают ?
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mustbe
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:23
Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?
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greenozon
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