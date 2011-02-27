RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 07:48

По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38607
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 11904 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:01

  alter написав:Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650

Почему 2650 ? Как они считают ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 27.12.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:23

  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?
greenozon
 
Повідомлень: 14739
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 708709710711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55452
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3844)
04.03.2023 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.