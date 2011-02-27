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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 бер, 2023 07:48
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
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Evgeny
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:01
alter написав:
Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650
Почему 2650 ? Как они считают ?
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mustbe
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:23
Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?
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greenozon
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:20
Есть смысл сейчас из дол. в евро перейти через конверт, кто что думает?
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mihasik
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:24
Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.
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ihorsic
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:52
ihorsic, нічого не зрозумів... Причому тут віра? Припустимо, я каруселю на доларі... То виходить я вірю в ріст долара? Маячня якась... Здав долар- поклав на депозит - "заробив" сотню-другу... Все! -ніякої віри не потрібно...
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Vivat
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:53
mustbe написав: alter написав:
Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650
Почему 2650 ? Как они считают ?
Ніяк, просто спущена зверху вказівка на ліміт від головного офісу
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alter
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:58
ihorsic написав:
Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.
Зараз майже однаковий дохід, шо долар, шо євро.
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mihasik
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:17
mihasik написав: ihorsic написав:
Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.
Зараз майже однаковий дохід, шо долар, шо євро.
таблиця mustbe показує максимальні значення 5.67% та 4.74% "на круг" так що трошки не "майже однаковий". В річних різниця ще вагоміше
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Alien
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:28
Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
Если не затруднит, можно подробнее...
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Incasso
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