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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 709710711712>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 07:48

По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:01

  alter написав:Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650

Почему 2650 ? Как они считают ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:23

  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Есть смысл сейчас из дол. в евро перейти через конверт, кто что думает?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:52

ihorsic, нічого не зрозумів... Причому тут віра? Припустимо, я каруселю на доларі... То виходить я вірю в ріст долара? Маячня якась... Здав долар- поклав на депозит - "заробив" сотню-другу... Все! -ніякої віри не потрібно...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:53

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  alter написав:Оксі підняли комісію до 1%.
Ставка 0,01%
Максимальна сума вкладу як і була -- $2650

Почему 2650 ? Как они считают ?
Ніяк, просто спущена зверху вказівка на ліміт від головного офісу
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:58

  ihorsic написав:Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.

Зараз майже однаковий дохід, шо долар, шо євро.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:17

  mihasik написав:
  ihorsic написав:Якщо ви вірите в ріст євро то сенс є!!! Я каруселю окремо долар окремо євро. Хоч на євро менший дохід.

Зараз майже однаковий дохід, шо долар, шо євро.

таблиця mustbe показує максимальні значення 5.67% та 4.74% "на круг" так що трошки не "майже однаковий". В річних різниця ще вагоміше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:28

  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

Если не затруднит, можно подробнее...
Incasso
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