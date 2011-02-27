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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:31

  mogicanin1986 написав:
  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.

Дякую за підказку з кабінетом!
по моїм пенсіонерам +646, +460, +538, +900
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:42

  deepfree написав:
  mogicanin1986 написав:
  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.

Дякую за підказку з кабінетом!
по моїм пенсіонерам +646, +460, +538, +900

Можуть трохи валюти прикупити на ражість членам Клубу 100К
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:52

У многих пенсионеров сейчас склады круп, консервы, подс. масло от гуманитарки, что года 2 можно не покупать.
Игорь Алексеевич
 
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