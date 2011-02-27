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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 710711712713>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:28

  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

Если не затруднит, можно подробнее...
Incasso
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:31

  mogicanin1986 написав:
  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.

Дякую за підказку з кабінетом!
по моїм пенсіонерам +646, +460, +538, +900
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:42

  deepfree написав:
  mogicanin1986 написав:
  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
а в реале , большинству около +300 грн Маме добавили примерно 19% пенсии, смотрел в ее кабинете.

Дякую за підказку з кабінетом!
по моїм пенсіонерам +646, +460, +538, +900

Можуть трохи валюти прикупити на ражість членам Клубу 100К
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:52

У многих пенсионеров сейчас склады круп, консервы, подс. масло от гуманитарки, что года 2 можно не покупать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:35

  Игорь Алексеевич написав:У многих пенсионеров сейчас склады круп, консервы, подс. масло от гуманитарки, что года 2 можно не покупать.

Пусть покупают валюту!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:48

  Vivat написав:ihorsic, нічого не зрозумів... Причому тут віра? Припустимо, я каруселю на доларі... То виходить я вірю в ріст долара? Маячня якась... Здав долар- поклав на депозит - "заробив" сотню-другу... Все! -ніякої віри не потрібно...

По перше ви влізли в чужу розмову. А по друге дуже погано що ви нічого не розумієте це дуже погано.
Попробую пояснити.
Людина запитала чи є сенс переходити з доллар в євро?
Карусельний дохід від долара трішки вищий ніж від євро, але євро може в перспективі вирости відносно долара. Ось до чого тут віра....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:35

  Incasso написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

Если не затруднит, можно подробнее...


На ПФТС продают по 889,87
Цена на 3 марта
Погашение 26.02.2025

Выплат 4 купона по 79,20
Вот и считайте
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:36

  greenozon написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?


Нет, это как раз чистая.
Цена продажи 889,87
Дальше можете сами посчитать
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:02

  ihorsic написав:
  Vivat написав:ihorsic, нічого не зрозумів... Причому тут віра? Припустимо, я каруселю на доларі... То виходить я вірю в ріст долара? Маячня якась... Здав долар- поклав на депозит - "заробив" сотню-другу... Все! -ніякої віри не потрібно...

По перше ви влізли в чужу розмову. А по друге дуже погано що ви нічого не розумієте це дуже погано.
Попробую пояснити.
Людина запитала чи є сенс переходити з доллар в євро?
Карусельний дохід від долара трішки вищий ніж від євро, але євро може в перспективі вирости відносно долара. Ось до чого тут віра....


Перспективы тут никто не просчитает
Всё проще. Айбокс, например: в баксах конверт уже не так интересен, а в евро почему бы не открыть.
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:08

  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

А номинальная доходность 15,84% , это как ?
Frez
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