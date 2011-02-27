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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Особисто для себе оцінюю поріг доцільності крутіння на каруселі при конвертаційному курсі 37.4 і готівковому 39.4, тобто при дельті 2 грн. на нікомунепотрібному.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

При тому, як нас заливають валютою, не факт що ми такий курс ще побачимо.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:54

кругом одні експерди

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/697677/
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:07

  Goodman написав:короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
... добавили примерно 19% пенсии,

Та не то шо швах, это уже просто какой-то геноцид. :D
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:13

  Evgeny написав:
  greenozon написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?


Нет, это как раз чистая.
Цена продажи 889,87
Дальше можете сами посчитать

Ого, Алка їх по 965 продає і 19% виходить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:13

  Goodman написав:кругом одні експерди

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/697677/

такие статьи нужно читать с конца, там где вывод : "Відтак, ситуація на валютному ринку може змінюватися як в кращу, так і гіршу, для стійкості гривні, сторону. " :D
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:24

  Frez написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал

А номинальная доходность 15,84% , это как ?

Це виплати по купонам щороку.
Але ще є знижка від номіналу і тому разом отримаєте більше.
Ой+
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  #<1 ... 710711712713
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