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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:38
Особисто для себе оцінюю поріг доцільності крутіння на каруселі при конвертаційному курсі 37.4 і готівковому 39.4, тобто при дельті 2 грн. на нікомунепотрібному.
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flyman
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:53
При тому, як нас заливають валютою, не факт що ми такий курс ще побачимо.
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Snower
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:54
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Goodman
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:07
Goodman написав:
короче по пенсиям швах , ожидался рост 20%
... добавили примерно 19% пенсии,
Та не то шо швах, это уже просто какой-то геноцид.
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angra
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:13
Evgeny написав: greenozon написав: Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
YTM (тобто усі купони я маю реінвестувати щоб вийшла 24.5)?
Нет, это как раз чистая.
Цена продажи 889,87
Дальше можете сами посчитать
Ого, Алка їх по 965 продає і 19% виходить.
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Ромасик
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:13
такие статьи нужно читать с конца, там где вывод : "Відтак, ситуація на валютному ринку може змінюватися як в кращу, так і гіршу, для стійкості гривні, сторону. "
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wolfus
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:24
Frez написав: Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
А номинальная доходность 15,84% , это как ?
Це виплати по купонам щороку.
Але ще є знижка від номіналу і тому разом отримаєте більше.
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Ой+
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:16
Evgeny написав:
По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал
24.5% это за два года?
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lag11lag111
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Додано: Суб 04 бер, 2023 21:35
wolfus написав:
такие статьи нужно читать с конца, там где вывод : "Відтак, ситуація на валютному ринку може змінюватися як в кращу, так і гіршу, для стійкості гривні, сторону. "
і чим обумовлюються "ножі" у в кінці жовтня і листопада?
в мене лише одне пояснення: проливи під відкупку долара при погашенні гривневих ОВДП.
Після них курс відкодчувався на попередній рівень.
В теперішніх умовах, це 39.5
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flyman
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Додано: Суб 04 бер, 2023 21:51
lag11lag111 написав:
24.5% это за два года?
За 1 рік.
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