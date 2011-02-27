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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:38

  lag11lag111 написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал


24.5% это за два года?

Доходность принято указывать в годовых значениях, так же как и по депозитам ставки в годовых указаны.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:46

Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.

Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн

Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93

Общая доходность 426,93/889,87=47,96%

47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность

ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:54

А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:56

  Amethyst написав:А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?


не кажіть ГОП

В Україні запропонували скасувати 19,5% на доходи із частини депозитів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:35

Ага, жду када они депо тещи до моих депо присовокупят и шо теща им про это скажет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:43

:evil:
ну Б/\ЯЯЯЯЯХАМУХА! :evil:

а можно всякое ОВДП и пенсии ОБСУЖДАТЬ НЕ ЗДЕСЬ :?: :?: :?:
а в других ветках, хотя бы там: Байки про банки і не тільки....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:47

Блииин, я вот токо хотел сообщить о цвете купюр от иЗи (
Amethyst
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  #<1 ... 711712713714
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