Доходность принято указывать в годовых значениях, так же как и по депозитам ставки в годовых указаны.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:38
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:46
Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.
Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн
Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93
Общая доходность 426,93/889,87=47,96%
47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность
ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:54
А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:56
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:35
Ага, жду када они депо тещи до моих депо присовокупят и шо теща им про это скажет
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:43
ну Б/\ЯЯЯЯЯХАМУХА!
а можно всякое ОВДП и пенсии ОБСУЖДАТЬ НЕ ЗДЕСЬ
а в других ветках, хотя бы там: Байки про банки і не тільки....
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