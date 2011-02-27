RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:38

  lag11lag111 написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал


24.5% это за два года?

Доходность принято указывать в годовых значениях, так же как и по депозитам ставки в годовых указаны.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38611
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 11904 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:46

Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.

Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн

Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93

Общая доходность 426,93/889,87=47,96%

47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность

ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38611
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 11904 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:54

А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:56

  Amethyst написав:А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?


не кажіть ГОП

В Україні запропонували скасувати 19,5% на доходи із частини депозитів.
greenozon
 
Повідомлень: 14742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:35

Ага, жду када они депо тещи до моих депо присовокупят и шо теща им про это скажет
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:43

:evil:
ну Б/\ЯЯЯЯЯХАМУХА! :evil:

а можно всякое ОВДП и пенсии ОБСУЖДАТЬ НЕ ЗДЕСЬ :?: :?: :?:
а в других ветках, хотя бы там: Байки про банки і не тільки....
flysoulfly
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 13.01.09
Подякував: 629 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:47

Блииин, я вот токо хотел сообщить о цвете купюр от иЗи (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 711712713714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55464
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3851)
05.03.2023 00:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.