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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:38

  lag11lag111 написав:
  Evgeny написав:По ОВГЗ ( 204150 ) двухлетние 24,5% чистыми, реально, я пересчитал


24.5% это за два года?

Доходность принято указывать в годовых значениях, так же как и по депозитам ставки в годовых указаны.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:46

Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.

Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн

Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93

Общая доходность 426,93/889,87=47,96%

47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность

ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:54

А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:56

  Amethyst написав:А если еще и сравнить с банковским депо, то вааще бімба )
Но вложиться таки на все 726дн нуна (
А нема такого же, но на 3 мес?


не кажіть ГОП

В Україні запропонували скасувати 19,5% на доходи із частини депозитів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:35

Ага, жду када они депо тещи до моих депо присовокупят и шо теща им про это скажет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:43

:evil:
ну Б/\ЯЯЯЯЯХАМУХА! :evil:

а можно всякое ОВДП и пенсии ОБСУЖДАТЬ НЕ ЗДЕСЬ :?: :?: :?:
а в других ветках, хотя бы там: Байки про банки і не тільки....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:47

Блииин, я вот токо хотел сообщить о цвете купюр от иЗи (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 07:52

  Evgeny написав:Ладно. Вижу люди не понимают как доходность по ОВГЗ считается.

Цена продажи 889,87
Денежный поток за период - 4 купона по 79,20 = 316,80
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн

Итого 1000+316,8=1316,8
Доход 1316,8-889,87= 426,93

Общая доходность 426,93/889,87=47,96%

47,96% это доходность за 726 дней ( срок до погашения )
47,96%/726*365=24,12% годовая доходность

ЧИСТАЯ, без реинвестирования купонов

Це ви ніфіга не розумієте, така дохідність утворюється за рахунок ціни, а значить продаж раніше погашення і ви вже втрачаєте цю дохідність. Якщо не продаєте і чекаєте погашення - вас обскубе інфляція і девал.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:37

  Maxwe11 написав:Це ви ніфіга не розумієте, така дохідність утворюється за рахунок ціни, а значить продаж раніше погашення і ви вже втрачаєте цю дохідність. Якщо не продаєте і чекаєте погашення - вас обскубе інфляція і девал.

Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.
А в загалі більшість фізиків купуючи папір якраз розраховують не продавати його а тримати, якраз розраховуючи на ту дохідність що склалась на момент покупки виходячи з ціни + доходу який буде сплачено за умовами емісії. А продаж паперу - це скоріше не заздалегідь обумовлена стратегія ( куплю цей папір щоб продати через два місяці) а форсмажор (терміново треба гроші, фіксація збитку тощо). А тому в таких випадках продавець розуміє що доходність паперу часто може бути не просто набагато нижчою ніж була на момент покупки а взагалі від'ємна. Тому вважаю що Євген якраз написав усе достатньо корректно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:54

Alien відповім вам цитатою: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Купувати зараз папери на 2 роки з 100% впевненістю, що продавати не буде може тільки пофігіст. Ви правильно підмітили, що це зараз дуже потрібно банкам, але в цілому їм пофіг, он ГазМяс вічно збитковий і їм на це пофіг.

Приватні інвестори такий пофігізм собі дозволити не можуть.
Maxwe11
 
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