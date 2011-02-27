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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:56

Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики.
Продажа раньше погашения.
Конечно сейчас это практически не актуально.
Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.

Пример.
Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24%
Трехмесячная копируется сейчас по 16%
Если продать за 3 месяца до погашения по 16%
Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:57

Ребята, если вы такие умные, то значит вы дураки, т.к. есть спец. ветка - рынок ОВДП
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 05 бер, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:59

  Alien написав:Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.

Граючи в казино, завжди виграє казино. Зараз я вибираю казино USD з покупкою через UAH, і мені цієї дохідності вистачає тут і зараз на поточні витрати.
Maxwe11
 
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