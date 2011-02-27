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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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  #<1 ... 713714715716>
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:56

Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики.
Продажа раньше погашения.
Конечно сейчас это практически не актуально.
Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.

Пример.
Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24%
Трехмесячная копируется сейчас по 16%
Если продать за 3 месяца до погашения по 16%
Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:57

Ребята, если вы такие умные, то значит вы дураки, т.к. есть спец. ветка - рынок ОВДП
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 05 бер, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:59

  Alien написав:Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.

Граючи в казино, завжди виграє казино. Зараз я вибираю казино USD з покупкою через UAH, і мені цієї дохідності вистачає тут і зараз на поточні витрати.

  Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все

Зупинка ринку цінних паперів 24.02.2022 - 24.08.2022
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:07

Объясняю на примере.
Размер купона по данной бумаге 79,20. Цена погашения с купоном - 1079,20

Пример.
Срок до погашения 3 месяца.
Доходность 16% - цена 1037,69
Доходность 24% - цена 1018,11
Таким образом, вы получите 1037,69-1018,11=19,58 грн.

Цена покупки старой, была 889,87
19,58/889,87=2,2%
Срок который вы держали ОВГЗ 1год 9 мес.
Вот эти 2,2% доходности добавляются. 2,2%/21мес×12мес=1,257% в год.

Итого первоначальная доходность 24,12+1,257=25,4%

Так работает весь мир, потому что доходность на длинном отрезке, выше чем на коротком.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:08

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  flyman написав:Особисто для себе оцінюю поріг доцільності крутіння на каруселі при конвертаційному курсі 37.4 і готівковому 39.4, тобто при дельті 2 грн. на нікомунепотрібному.

Тобто, от зняв ти долярчики з конвертдепо завтра і дивишся на табло ЧР, а там 39,00(щоб здати $$), то ти будеш тримати їх в матрасі і місяць, і два, і більше, поки не побачиш на табло 39,4?
Чи як?

Бо от я своїй дружині сказав поріг 38,5(тридцять вісім і 5) - і, коли вона знімає долярчики з конвертдепо, і бачить на табло цифри вищі цього "порогу", то здає їх(хоч я все одно підказую, чи обмінювати їх зразу, чи пару днів зачекати) і кладе знову на карусель. А от якщо буде нижче цього(наприклад 38,00), то я казав, що треба буде подумати і, МОЖЛИВО, що треба буде обміняти долярчики на гривню, а гривню покласти на 3міс. депо(наприклад, в а-банці під 15%)
Хоч, через 3міс. теж не відомо, яким буде курс? ;)

Тож, це все нагадує анекдот, про першу шлюбну ніч - "лягати в трусах, чи без?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:09

А тим часом...

$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:10

Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:10

  Maxwe11 написав:
  Alien написав:Дивне твердження. А якщо б ця дохідність була б досягнень не за рахунок ціни а була передбачена умовами емісії паперу - її що не о обскубли інфляція і девал?
А ствердження що при достроковому продажу щось там буде втрачено це на мій погляд взагалі - гадання на кавовій гущі. Адже там все буде залежати від ціни продажу. Якщо на конкретний папір з'явиться попит (наприклад НБУ визначить що такий папір зараховуватиметься банкам при резервування) то доходність може виявитись і вищої.

Граючи в казино, завжди виграє казино. Зараз я вибираю казино USD з покупкою через UAH, і мені цієї дохідності вистачає тут і зараз на поточні витрати.

  Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все

Зупинка ринку цінних паперів 24.02.2022 - 24.08.2022


Остановка была на рынке. Но все выплаты шли своевременно. Все купоны и все погашения осуществлялись своевременно.

А рынок закрывали чтобы в панике не выводили деньги а сидели до погашения.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:12

  mustbe написав:Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали


Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:15

Evgeny Вам би методичку написати

- як почати
- як себе тримати
- коли зіскочити

а то, ваші кавалерійські набіги з "усею правдою про ОВДП" тонуть в морі.
Goodman
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