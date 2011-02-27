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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:15
Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
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Evgeny
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:18
Evgeny написав: mustbe написав:
Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
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THB
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:32
THB написав: Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
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Evgeny
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33
Evgeny написав: mustbe написав:
Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
ДС был на др. ветке и там действительно по воскр. были все темы.
А тем более есть спец.ветка, или туго с мозгами....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34
Evgeny написав: THB написав: Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
Банки открыты в онлайн режиме.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:42
$-38.95 для каруселей, синие берут 39.00
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Игорь Алексеевич
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