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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:15

  Goodman написав:$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25


Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:18

  Evgeny написав:
  mustbe написав:Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали


Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.

Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:32

  THB написав:
  Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.

Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.


Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38617
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 11906 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33

  Evgeny написав:
  mustbe написав:Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали


Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.


ДС был на др. ветке и там действительно по воскр. были все темы.
А тем более есть спец.ветка, или туго с мозгами....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34

  Evgeny написав:
  THB написав:
  Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.

Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.


Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?

Банки открыты в онлайн режиме.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 13.09.09
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:42

$-38.95 для каруселей, синие берут 39.00
Игорь Алексеевич
 
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