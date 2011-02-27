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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:15
Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
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Evgeny
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:18
Evgeny написав: mustbe написав:
Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
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THB
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:32
THB написав: Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
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Evgeny
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33
Evgeny написав: mustbe написав:
Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.
Задрали
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
ДС был на др. ветке и там действительно по воскр. были все темы.
А тем более есть спец.ветка, или туго с мозгами....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34
Evgeny написав: THB написав: Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
Банки открыты в онлайн режиме.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:42
$-38.95 для каруселей, синие берут 39.00
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 бер, 2023 10:32
Evgeny написав: Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд
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deneg net
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Додано: Нед 05 бер, 2023 10:36
deneg net
Киев, обменник на Печерске 39,00 покупка.
Сговор участников Клуба не сдавать ниже 39.00 повлиял на обменники, курс под нас
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Долар по 4 грн
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06
deneg net написав:
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Как ни странно но во Львове 39,00 прием.
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Danik
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:07
deneg net написав: Evgeny написав: Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
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easymodeon5k
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