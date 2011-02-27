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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15
easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що в Києві їх можна втюхати на 5коп дорожче
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Maxwe11
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:18
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Востаннє редагувалось Frez
в Нед 05 бер, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22
Maxwe11 Деякі виставляють на продаж такі і з +8 коп!
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:31
easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Потому что в Украине, но под рашей там курс 50 и их легче сдать
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Игорь Алексеевич
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