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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15

  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч


Тому що в Києві їх можна втюхати на 5коп дорожче
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:18

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Востаннє редагувалось Frez в Нед 05 бер, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22

Maxwe11 Деякі виставляють на продаж такі і з +8 коп!
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Потому что в Украине, но под рашей там курс 50 и их легче сдать
Игорь Алексеевич
 
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