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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15
easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що в Києві їх можна втюхати на 5коп дорожче
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22
Maxwe11 Деякі виставляють на продаж такі і з +8 коп!
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Долар по 4 грн
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:09
Игорь Алексеевич написав: Evgeny написав: Evgeny написав:
Сегодня воскресенье. Традиционно ещё со времен ДС в выходные был разрешён офтоп. Потерпите сегодня. В понедельник его не будет, даю слово. Во всяком случае от меня не будет.
Может.вы потерпите？ Попросили же нормально не забивать ветку.
Задам Вам смешной вопрос. А что вы тут решили обсуждать в воскресенье?)))
Банки закрыты, новостей нет, курс на месте. Вы сюда в воскресенье пришли чтобы тоже флудить?
Банки открыты в онлайн режиме.
Доляри онлайн не видають. Без цього карусель не крутиться.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 05 бер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:10
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 05 бер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:13
Ромасик написав:
Банки открыты в онлайн режиме.
Доляри онлайн не видають. Без цього карусель не крутиться.[/quote] Не обяз. менять дол. У многих заходит ежедневно грн. на карты, даже в выходные и даже по ночам и крутят они карусель. И так по нарастающей или игра в пятнашки - дол.меняем и в бизнес, заход грн. на карты и в карусель. И так ежемесячно....
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