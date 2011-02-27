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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 10:32
Evgeny написав: Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд
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deneg net
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Додано: Нед 05 бер, 2023 10:36
deneg net
Киев, обменник на Печерске 39,00 покупка.
Сговор участников Клуба не сдавать ниже 39.00 повлиял на обменники, курс под нас
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06
deneg net написав:
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Как ни странно но во Львове 39,00 прием.
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Danik
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:07
deneg net написав: Evgeny написав: Goodman написав:
$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
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easymodeon5k
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15
easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що в Києві їх можна втюхати на 5коп дорожче
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Maxwe11
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22
Maxwe11 Деякі виставляють на продаж такі і з +8 коп!
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:10
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 05 бер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 15:30
easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже
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deneg net
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Додано: Нед 05 бер, 2023 15:54
Frez написав: deneg net написав: easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже
На них лучше спиться
Хрустять як свій сніг
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Ромасик
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